18 марта 2026 в 11:50

Трудовая партия КНДР одержала сокрушительную победу на выборах

Трудовая партия набрала 99,93% голосов и победила на выборах в КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press
Трудовая партия КНДР одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив поддержку 99,93% проголосовавших граждан, сообщило агентство ЦТАК. Явка избирателей составила 99,99%.

По состоянию на 18:00 воскресенья во всех избирательных округах завершилось голосование, явка избирателей составила 99,99%. <…> Из присутствовавших в голосовании избирателей проголосовали за 99,93%, против – 0,07 %, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что лидер страны лично посетил Чхонсонскую молодежную шахту при Угольном объединении молодежи Сунчхонского бассейна. Там же он и принял участие в выборах.

Ранее сообщалось, что глава КНДР посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Как сообщало ЦТАК, вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. По информации источника, лидер КНДР остался доволен новой разработкой.

До этого Ким Чен Ын поручил планово обновить все военные базы и превратить границу с Южной Кореей в «крепость». Глава государства также распорядился разработать конкретные планы строительства новых военных объектов и обеспечить их ежегодное выполнение для усиления системы военной инфраструктуры.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

