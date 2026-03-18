Трудовая партия КНДР одержала сокрушительную победу на выборах Трудовая партия набрала 99,93% голосов и победила на выборах в КНДР

Трудовая партия КНДР одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив поддержку 99,93% проголосовавших граждан, сообщило агентство ЦТАК. Явка избирателей составила 99,99%.

По состоянию на 18:00 воскресенья во всех избирательных округах завершилось голосование, явка избирателей составила 99,99%. <…> Из присутствовавших в голосовании избирателей проголосовали за 99,93%, против – 0,07 %, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что лидер страны лично посетил Чхонсонскую молодежную шахту при Угольном объединении молодежи Сунчхонского бассейна. Там же он и принял участие в выборах.

Ранее сообщалось, что глава КНДР посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Как сообщало ЦТАК, вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. По информации источника, лидер КНДР остался доволен новой разработкой.

До этого Ким Чен Ын поручил планово обновить все военные базы и превратить границу с Южной Кореей в «крепость». Глава государства также распорядился разработать конкретные планы строительства новых военных объектов и обеспечить их ежегодное выполнение для усиления системы военной инфраструктуры.