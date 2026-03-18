Политолог объяснил, почему Трамп хочет контролировать остров Харк

Захват острова Харк позволит США контролировать Ормузский пролив, рассказал MIR24.TV профессор и политический аналитик Дмитрий Соин. Он отметил, что в дальнейшем Америка может предпринять попытки аннексии этой территории.

США возьмут Ормузский пролив под так называемый международный контроль. А реальный контроль будет осуществляться, конечно же, американцами. Более того, я думаю, что идет подготовка ползучей оккупации всей жизненно важной территории Ирана, — рассказал Соин.

Политолог подчеркнул, что с помощью острова, который позволит контролировать нефтеперевозки, США также увеличит свое влияние и на другие страны. Он отметил, что сейчас Ормузский пролив находится под контролем Ирана.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи рассказал, что Иран намерен разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу после окончания войны с США и Израилем. Он пояснил, что гарантами безопасности в проливе должны выступить Иран, Оман и ОАЭ.