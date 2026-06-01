Житель Новосибирска получил срок за хранение взрывчатки

В Новосибирске местный житель получил условный срок за хранение взрывчатых веществ, сообщает «МК в Новосибирске». Он нашел три банки с взрывчатым веществом в сосновом бору.

Как сообщает издание, подозреваемый знал, что для хранения взрывчатых веществ требуется разрешение, но оставил их у себя. Экспертиза показала, что на хранении находился промышленно изготовленный бездымный порох массой более 502 граммов.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также фигуранту предстоит выплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и боевых припасов. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.