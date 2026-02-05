Зимняя Олимпиада — 2026
«Придется найти баланс»: президент Эстонии раскрыл горькую для Киева правду

Президент Эстонии: Украине придется отказаться от территорий ради урегулирования

Президент Эстонии Алар Карис Президент Эстонии Алар Карис Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Для достижения мира Украине придется рассмотреть временный отказ от части территорий, заявил президент Эстонии Алар Карис в беседе с телеканалом NBC. Он подчеркнул, что окончательное решение должно оставаться за украинской стороной.

В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну, — сказал эстонский лидер.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.

На этом фоне представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение прибалтийских политиков тезисом о «месте за столом». По ее словам, этим двум странам надоело находиться под столом.

Прежде в эстонском парламенте начали обсуждение запрета дубляжа фильмов на русский язык. Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Журналисты уточняли, что исключением станут детские и семейные картины.

