В России отреагировали на призыв Эстонии и Латвии к переговорам Захарова: Эстонии и Латвии надоело «сидеть под столом»

Представитель МИД РФ Мария Захарова тезисом о месте за столом отреагировала на предложение Эстонии и Латвии возобновить диалог ЕС с Россией, передает РИА Новости. По ее словам, этим двум странам надоело находиться под столом.

Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело, — сказала она.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.

До этого Захарова выразила мнение, что инициатива Олимпийского комитета Латвии, рекомендующая избегать контакта с российскими и белорусскими спортсменами, возвела национализм до неонацизма. По ее словам, подобные рекомендации не имеют никакого отношения к настоящему спорту.

Тем временем научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов сообщил, что Москва может рассмотреть возможность уменьшения численности дипломатического персонала в посольствах прибалтийских государств на территории России. Кроме того, он упомянул о возможных ограничениях на передвижение послов внутри страны.