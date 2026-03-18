Появились кадры разрушения многоэтажки после удара ЦАХАЛ по Бейруту

В Сети опубликовали кадры разрушения многоэтажки после удара ЦАХАЛ по столице Ливана — Бейруту. На видео, снятом очевидцами, виден взрыв у подножия здания, за которым следует обрушение конструкции и густой черный дым.

Известно, что жилой дом в районе квартала Зукак Блат атаковала израильская боевая авиация. В настоящее время в небе над городом слышны звуки самолетов. К месту происшествия стянуты группы гражданской обороны и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Другие подробности пока неизвестны.

Накануне стало известно, что число жертв израильских авиаударов по территории Ливана стремительно растет. По данным Министерства здравоохранения республики, оно достигло 912 погибших.

Ранее появилась информация, что средства противовоздушной обороны не смогли пресечь атаку беспилотника на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В результате дрон рухнул на территории диппредставительства. Сведений о нанесенном ущербе обнародовано не было. Посольство уже становилось мишенью для обстрелов, но тогда удалось уничтожить несколько снарядов.