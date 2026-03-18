18 марта 2026 в 10:08

Азербайджан направил 82 тонны гуманитарной помощи в Иран

Пять фур с гуманитарным грузом выехали из Азербайджана в Иран

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Азербайджан направил в Исламскую Республику Иран очередную партию гуманитарной помощи общим весом 82 тонны, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ. Акция организована по личному поручению азербайджанского президента Ильхама Алиева после телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Основную часть груза, который доставили пять большегрузных автомобилей, составили продовольствие, продукты питания, а также шесть тонн медикаментов и медицинских принадлежностей. Особенностью данной миссии стало включение в состав груза праздничных наборов в честь приближающегося Навруза. Вместе с колонной в Иран отправились официальные лица из Кабинета министров, МИД и Агентства госрезервов Азербайджана для официальной передачи помощи.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в телефонном разговоре выступили за скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Они также поддержали прекращение боевых действий.

Иран
Азербайджан
гуманитарная помощь
Ближний Восток
