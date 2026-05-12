Раскрыт шаг, который поспособствует укреплению отношений РФ и Азербайджана

Освобождение 11 российских граждан, арестованных в Азербайджане летом 2025 года, станет важным шагом для укрепления добрососедских отношений между двумя странами. Этот вопрос регулярно поднимается Москвой в контактах с азербайджанской стороной, заявил в интервью ТАСС директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Безусловным приоритетом остается освобождение 11 российских граждан, арестованных в Азербайджане 30 июня — 1 июля 2025 года. Посольство России в Баку находится в тесном контакте как с ними самими, так и с их родственниками, — отметил он.

Ранее дипломат обратил внимание, что России необходимо активизировать культурно-гуманитарные связи с Азербайджаном, которые в последнее время заметно ослабли. Он подчеркнул, что полноценное сотрудничество двух стран невозможно без этой важной составляющей.

Также Калугин сообщал, что Россия ожидает участия представительных делегаций Азербайджана в двух крупных экономических форумах. Речь идет о KazanForum и Петербургском международном экономическом форуме. У России и Азербайджана традиционно насыщенный график контактов. Участие Баку в значимых мероприятиях подчеркивает высокий уровень двустороннего сотрудничества и взаимный интерес к укреплению экономических связей.