День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 05:22

Раскрыт шаг, который поспособствует укреплению отношений РФ и Азербайджана

МИД РФ: освобождение 11 арестованных россиян укрепит отношения с Азербайджаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Освобождение 11 российских граждан, арестованных в Азербайджане летом 2025 года, станет важным шагом для укрепления добрососедских отношений между двумя странами. Этот вопрос регулярно поднимается Москвой в контактах с азербайджанской стороной, заявил в интервью ТАСС директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Безусловным приоритетом остается освобождение 11 российских граждан, арестованных в Азербайджане 30 июня — 1 июля 2025 года. Посольство России в Баку находится в тесном контакте как с ними самими, так и с их родственниками, — отметил он.

Ранее дипломат обратил внимание, что России необходимо активизировать культурно-гуманитарные связи с Азербайджаном, которые в последнее время заметно ослабли. Он подчеркнул, что полноценное сотрудничество двух стран невозможно без этой важной составляющей.

Также Калугин сообщал, что Россия ожидает участия представительных делегаций Азербайджана в двух крупных экономических форумах. Речь идет о KazanForum и Петербургском международном экономическом форуме. У России и Азербайджана традиционно насыщенный график контактов. Участие Баку в значимых мероприятиях подчеркивает высокий уровень двустороннего сотрудничества и взаимный интерес к укреплению экономических связей.

Страны СНГ
Азербайджан
Россия
международные отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
На Украине рассекретили, какое главное обещание хочет нарушить Зеленский
Раскрыт шаг, который поспособствует укреплению отношений РФ и Азербайджана
В Кремле дали оценку кандидату для переговоров от Евросоюза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 мая
В МИД РФ призвали активизировать «просевшие связи» с одной из стран
Минздрав предложил добавить десятки новых медспециальностей
Стало известно, как скандал с Ермаком может ударить по репутации Зеленского
Туристы подали сигнал бедствия на Сахалине
В МИД РФ раскрыли коварные планы Евросоюза на связь Еревана и Москвы
Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных
Посетители ТЦ на Украине слушали гимн России в День Победы
Вице-премьер РФ объяснил, как изменится ВВП страны в 2026 году
ОАЭ подозревают в ударах по территории Ирана
Экс-представитель Зеленского озвучила, как он выбрал путь Геббельса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.