15 мая 2026 в 08:06

В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции

Минюст США может предъявить обвинения Раулю Кастро

Рауль Кастро Рауль Кастро Фото: Marcelino Vazquez/ Ain/ Ho/Global Look Press
Минюст США может предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции Раулю Кастро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. При этом ведомство сначала должно получить поддержку большого жюри присяжных.

Телеканал CBS отметил, что обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два самолета эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». При этом расследование данного дела уже возобновили в прокуратуре Флориды.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро пытался тайно связаться с президентом США Дональдом Трампом. По его информации, Рауль Кастро договорился с влиятельным гаванским предпринимателем о доставке секретного письма в обход привычных дипломатических каналов.

В то же время военные США с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы. По данным телеканала CNN, ранее подобные вылеты редко фиксировались. Основную часть миссий выполняли морские патрульные самолеты P-8A Poseidon. Также в полетах задействовали самолеты RC-135V Rivet Joint.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

