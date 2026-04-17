17 апреля 2026 в 09:41

Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро на прошлой неделе пытался тайно связаться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает американское издание The Wall Street Journal. По его информации, Рауль Кастро договорился с влиятельным гаванским предпринимателем о доставке секретного письма в обход привычных дипломатических каналов.

В необычной попытке заручиться поддержкой президента Трампа был замечен внук кубинского лидера Рауля Кастро. Он обратился к богатому гаванскому предпринимателю с просьбой лично доставить письмо в Белый дом на прошлой неделе вне обычных дипломатических каналов, — говорится в материале.

В материале уточняется, что письмо было оформлено как дипломатическая нота и заверено официальной печатью Кубы. Само послание включало предложения об экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также о возможном смягчении санкционного режима.

Кроме того, в письме содержалось предупреждение о том, что кубинское руководство якобы готовится ко вторжению в США. Информация о реакции Белого дома на эту попытку контакта не раскрывается.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к боевым действиям против Кубы. По его словам, сейчас американские военные силы сосредоточены на Ближнем Востоке.

Американский авианосец загорелся во время технического обслуживания
Овчинский: в Лефортово построили дом по реновации
Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое
Стало известно, кто пользовался услугами «бумажного НДС»
«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов метро Москвы
Житель Херсонской области шпионил в пользу Украины и поплатился
Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами
Российские дроны будет защищать «Подорожник»
США и Иран близки к заключению мирной сделки
Диетолог ответила, сколько шашлыка допустимо съесть за раз
Легковушка влетела в пассажирский автобус в российском регионе
Дрон ВСУ ударил по мотоциклу и убил водителя под Белгородом
Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам
Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам
Дуров сообщил о взломе европейской системы верификации возраста
В МВД рассказали о поисках напавшего на сотрудников полиции в Оренбуржье
По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам
Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

