Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения

Внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро на прошлой неделе пытался тайно связаться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает американское издание The Wall Street Journal. По его информации, Рауль Кастро договорился с влиятельным гаванским предпринимателем о доставке секретного письма в обход привычных дипломатических каналов.

В материале уточняется, что письмо было оформлено как дипломатическая нота и заверено официальной печатью Кубы. Само послание включало предложения об экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также о возможном смягчении санкционного режима.

Кроме того, в письме содержалось предупреждение о том, что кубинское руководство якобы готовится ко вторжению в США. Информация о реакции Белого дома на эту попытку контакта не раскрывается.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к боевым действиям против Кубы. По его словам, сейчас американские военные силы сосредоточены на Ближнем Востоке.