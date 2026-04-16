Стало известно, когда США могут начать военную операцию на Кубе Политолог Дудаков: США нужно минимум пару месяцев для подготовки к войне с Кубой

Соединенным Штатам потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к боевым действиям против Кубы, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, сейчас американские военные ресурсы задействованы в основном на Ближнем Востоке.

В ближайшей перспективе я не думаю, что будут какие-то военные действия [против Кубы]. Планирование операций Пентагона в отношении острова — это история, которая тянется десятилетиями. Это не означает, что прямо сейчас они будут реализованы. Для того чтобы их устроить, нужно для начала снова перенаправить военные ресурсы с Ближнего Востока в Карибский бассейн. Это будет занимать много месяцев, поэтому в ближайшей перспективе этого не будет. Плюс здесь, конечно, на руку кубинцам играет и тот факт, что они уже прошли пик энергокризиса, который проявлялся на острове в феврале-марте, — высказался Дудаков.

Он отметил, что некоторые страны Латинской Америки уже отправляют Кубе топливо и продовольствие в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, по словам политолога, на острове не произошло раскола элит и массовых беспорядков, которые могли бы привести к смене власти.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) всегда надеется действовать чужими руками, чтобы можно было устроить смену режима и потом объявить о своей победе. Но пока этого не происходит. В дальнейшем, я думаю, теоретически возможна эскалация, тем более что американскому президенту нужно повышать явку среди кубинского электората, проживающего в штате Флорида. Она как раз крайне ястребино настроена в отношении своей исторической родины. Кубинцам же остается дожидаться выборов в Конгресс США, после которых у Трампа обострится внутриполитическое противостояние, и ему будет не до Кубы, очевидно, — резюмировал Дудаков.

Ранее Пентагон не стал комментировать публикации СМИ о возможном военном вторжении США на Кубу. В ведомстве назвали эти сообщения спекуляциями.