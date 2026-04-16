Пентагон отказался отвечать на слухи о подготовке атаки на Кубу В Пентагоне назвали спекуляцией публикации СМИ об операции против Кубы

Пентагон отказался комментировать публикации СМИ о возможной подготовке военной операции США против Кубы, заявили официальные представители. В ведомстве назвали подобные сообщения спекуляцией.

Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев, — говорится в ответе.

Однако, в Пентагоне все же уточнили, что на случай непредвиденных обстоятельств они запланируют ряд мер. Ведомство готово к выполнению приказов Белого дома в соответствии с полученными указаниями.

Ранее журналисты USA Today написали, что США начали готовиться к возможной военной операции на Кубе. Публикация появилась днем ранее. По словам представителей СМИ, Пентагон раздумывает над несколькими вариантами на случай политического решения.

В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил солидарность с правительством Кубы. Дипломат заявил о намерении Москвы оказать государству необходимую поддержку. Рябков решительно осудил торговую, экономическую и финансовую блокаду со стороны американского правительства.