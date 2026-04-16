16 апреля 2026 в 01:04

Пентагон отказался отвечать на слухи о подготовке атаки на Кубу

В Пентагоне назвали спекуляцией публикации СМИ об операции против Кубы

Фото: Sgt. Chase Murray/U.S Army/Global Look Press
Пентагон отказался комментировать публикации СМИ о возможной подготовке военной операции США против Кубы, заявили официальные представители. В ведомстве назвали подобные сообщения спекуляцией.

Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев, — говорится в ответе.

Однако, в Пентагоне все же уточнили, что на случай непредвиденных обстоятельств они запланируют ряд мер. Ведомство готово к выполнению приказов Белого дома в соответствии с полученными указаниями.

Ранее журналисты USA Today написали, что США начали готовиться к возможной военной операции на Кубе. Публикация появилась днем ранее. По словам представителей СМИ, Пентагон раздумывает над несколькими вариантами на случай политического решения.

В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил солидарность с правительством Кубы. Дипломат заявил о намерении Москвы оказать государству необходимую поддержку. Рябков решительно осудил торговую, экономическую и финансовую блокаду со стороны американского правительства.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
