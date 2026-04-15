15 апреля 2026 в 22:42

США начали подготовку к военной операции против еще одной страны

USA Today: Пентагон начал тайную подготовку к возможной военной операции на Кубе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США начали подготовку к возможной военной операции на Кубе, сообщили в USA Today со ссылкой на осведомленные источники. В Пентагоне рассматривают различные сценарии действий на случай политического решения.

В военном ведомстве США в условиях секретности наращивают планирование потенциальной операции на Кубе, утверждают в источнике. Отмечается, что такие меры могут быть реализованы при соответствующем приказе президента США Дональда Трампа об интервенции.

Ранее Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут обратить внимание на Кубу. По его словам, островное государство уже длительное время страдает от плохого управления и находится в кризисе.

Между тем заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване выразил солидарность с правительством и народом Кубы. Дипломат подтвердил твердый настрой Москвы на оказание островному государству необходимой поддержки. Также была решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада.

