10 мая 2026 в 22:52

США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы

CNN сообщило о росте числа разведывательных полетов США у Кубы

Фото: Sergey Elagin/Global Look Press
Военные США с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы, передает телеканал CNN. Согласно их данным, ранее подобные вылеты редко фиксировались.

CNN уточняет, что с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 разведывательных полетов. Для этого использовались как пилотируемые самолеты, так и беспилотники. Большинство вылетов проходили вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Кубы.

Основную часть миссий выполняли морские патрульные самолеты P-8A Poseidon. Также в полетах задействовали самолеты RC-135V Rivet Joint, которые используются для радиоэлектронной разведки.

Ранее политолог член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин предположил, что после прекращения операции на Ближнем Востоке США могут переключить внимание на Кубу. Эксперт подчеркнул, что Куба остается одним из основных интересов Вашингтона.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен сохранять давление на Кубу до проведения в республике коренных политических и экономических преобразований. По словам главы американской дипломатии, нынешний курс островного государства продолжает представлять опасность для региональной безопасности Соединенных Штатов.

