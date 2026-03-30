30 марта 2026 в 04:26

Финские военные объяснили, почему не сбили дроны у города

Фото: summadefence.fi
Дроны, упавшие около города Коувола, не были сбиты, так как ВВС Финляндии не сочли их опасными, передает Iltalehti. Генерал-майор Тимо Херранен пояснил, что истребитель их идентифицировал, но огонь не открывал, чтобы избежать возможного ущерба.

Херранен отметил, что к ситуации относятся очень серьезно и органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. По его словам, решение не стрелять позволило сохранить безопасность территории и минимизировать риски для населения.

Ранее финские СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. По информации властей, несколько небольших и медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве страны утром в воскресенье. ВВС Финляндии подняли истребители F/A-18 Hornet. Один из БПЛА упал на землю к северу от Коувола, а другой — восточнее от города.

До этого неизвестный беспилотник залетел в Эстонию и задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован.

дроны
ВВС
Финляндия
беспилотники
