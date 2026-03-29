В Финляндии упал неизвестный летательный аппарат

Неизвестный летательный аппарат рухнул в финском городе Коувола, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, сообщает агентство Yle со ссылкой на местную полицию. Район обнаружения объекта был немедленно оцеплен для проведения следственных действий.

Полицейские осматривают летательный аппарат, упавший на землю в районе Коувола. Информации о пострадавших нет, — сообщили в полиции.

Незадолго до инцидента на юго-востоке страны по тревоге в небо были подняты истребители ВВС Финляндии. На данный момент специалисты изучают обломки, при этом сведений о разрушениях на земле или раненых не поступало.

Ранее неизвестный беспилотник залетел в Эстонию и задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован. Перед инцидентом некоторые жители Эстонии получили уведомления об угрозах от беспилотников. Опасными зонами были названы приграничный уезд Ида-Вирумаа, а также граничащий с ним Ляэне-Вирумаа.