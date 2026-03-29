Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 13:38

В Финляндии упал неизвестный летательный аппарат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Неизвестный летательный аппарат рухнул в финском городе Коувола, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, сообщает агентство Yle со ссылкой на местную полицию. Район обнаружения объекта был немедленно оцеплен для проведения следственных действий.

Полицейские осматривают летательный аппарат, упавший на землю в районе Коувола. Информации о пострадавших нет, — сообщили в полиции.

Незадолго до инцидента на юго-востоке страны по тревоге в небо были подняты истребители ВВС Финляндии. На данный момент специалисты изучают обломки, при этом сведений о разрушениях на земле или раненых не поступало.

Ранее неизвестный беспилотник залетел в Эстонию и задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован. Перед инцидентом некоторые жители Эстонии получили уведомления об угрозах от беспилотников. Опасными зонами были названы приграничный уезд Ида-Вирумаа, а также граничащий с ним Ляэне-Вирумаа.

Финляндия
падения
дроны
беспилотники
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.