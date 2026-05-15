Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа Пострадавших при утечке газа 10 детей снова госпитализировали в Омской области

В Омской области медики вновь госпитализировали 10 детей, пострадавших 6 мая в городе Тара из-за утечки газа, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. По информации областной детской клинической больницы, все десять детей направлены на повторное полное обследование. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

