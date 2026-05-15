15 мая 2026 в 07:43

Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа

Пострадавших при утечке газа 10 детей снова госпитализировали в Омской области

В Омской области медики вновь госпитализировали 10 детей, пострадавших 6 мая в городе Тара из-за утечки газа, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. По информации областной детской клинической больницы, все десять детей направлены на повторное полное обследование. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации областной детской клинической больницы, к ним доставлено 10 детей для прохождения повторного полного осмотра. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, — проинформировал источник.

Ранее сообщалось, что девочка, которую госпитализировали после того, как на нее упало дерево в Самаре, находится в тяжелом состоянии. Ее подруга, которую также придавило деревом, скончалась на месте. Трагедия случилась 27 апреля в Куйбышевском районе города. Причиной стал ураганный ветер.

До этого в Уренском округе Нижегородской области более 50 человек обратились за медицинской помощью из-за инфекции. Часть из них была госпитализирована. Среди пострадавших есть дети. В городе временно приостановили работу школ и социальных учреждений.

