Раскрыто состояние девочки, которую придавило деревом в Самаре

Девочка, госпитализированная после падения на нее дерева в Самаре, находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в управлении Министерства здравоохранения России по региону. Ее подруга, которую также придавило деревом, погибла на месте.
[Пострадавшая девочка] доставлена в специализированное медицинское учреждение, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ее состояние тяжелое, — сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла 27 апреля в Куйбышевском районе Самары. Ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и травмировало ее 13-летнюю подругу.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра дерево рухнуло на припаркованную машину. Никто не пострадал, поскольку автомобиль долгое время не использовался. Очевидцы отметили, что слышали шум от падения.
Кроме того, из-за плохой погоды в Балашихе деревья упали на припаркованные автомобили. На снимках из населенного пункта видно, что несколько из них под весом налипшего снега были вырваны с корнями.