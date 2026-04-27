27 апреля 2026 в 15:14

Раскрыто состояние девочки, которую придавило деревом в Самаре

Пострадавшая после падения дерева в Самаре девочка находится в тяжелом состоянии

Девочка, госпитализированная после падения на нее дерева в Самаре, находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в управлении Министерства здравоохранения России по региону. Ее подруга, которую также придавило деревом, погибла на месте.

[Пострадавшая девочка] доставлена в специализированное медицинское учреждение, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ее состояние тяжелое, — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 27 апреля в Куйбышевском районе Самары. Ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и травмировало ее 13-летнюю подругу.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра дерево рухнуло на припаркованную машину. Никто не пострадал, поскольку автомобиль долгое время не использовался. Очевидцы отметили, что слышали шум от падения.

Кроме того, из-за плохой погоды в Балашихе деревья упали на припаркованные автомобили. На снимках из населенного пункта видно, что несколько из них под весом налипшего снега были вырваны с корнями.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

