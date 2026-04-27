27 апреля 2026 в 09:17

Деревья упали на машины в Балашихе из-за непогоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Деревья упали на машины в Балашихе из-за непогоды, сообщил корреспондент NEWS.ru. На фотографиях из города видно, что некоторые из них под тяжестью выпавшего снега вырвало с корнем.

Москву и область засыпало снегом в преддверии майских праздников. Ожидается, что осадки сохранятся до вечера 28 апреля. Жителей призвали оставлять машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кроме того, интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро утром 27 апреля временно увеличились. Причиной стало упавшее на пути дерево. На участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская» движение поездов не осуществлялось. Примерно через 25 минут работа третьей линии московского метро была восстановлена.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что апрельские заморозки в Москве до −3 градусов вызваны особенностями атмосферной циркуляции. По ее словам, холодный воздух распространяют циклоны с северных морей, преимущественно с Баренцева.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

