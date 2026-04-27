Дерево парализовало движение поездов на синей ветке метро Дерево упало на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена утром 27 апреля, заявили в пресс-службе городского департамента транспорта. Там отметили, что причиной стало упавшее на пути дерево. В частности, не было движения на участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская».

Примерно через 25 минут движение на третьей линии городской подземки было восстановлено, поезда постепенно вводятся в график. Информации о возможных пострадавших в результате ЧП не поступало.

