Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 07:54

Дерево парализовало движение поездов на синей ветке метро

Дерево упало на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена утром 27 апреля, заявили в пресс-службе городского департамента транспорта. Там отметили, что причиной стало упавшее на пути дерево. В частности, не было движения на участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская».

На Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути, — подчеркнули в ведомстве.

Примерно через 25 минут движение на третьей линии городской подземки было восстановлено, поезда постепенно вводятся в график. Информации о возможных пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее в связи с проведением легкоатлетического забега столичный транспортный комплекс обратился к жителям Москвы с рекомендацией отдать предпочтение подземке. Ограничения на проезд автотранспорта затронул ряд проезжих частей и прибрежных зон в центре и на западе Москвы.

До этого ребенок получил травмы на станции метрополитена «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. Пальцы юного пассажира затянуло в движущийся эскалатор. Работу подъемного устройства экстренно прекратили, на место была направлена врачебная бригада.

Москва
метрополитен
поезда
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерево парализовало движение поездов на синей ветке метро
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.