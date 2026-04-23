Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 15:20

Полуторагодовалому петербуржцу «зажевало» пальцы в метро

Полуторагодовалому ребенку придавило пальцы на эскалаторе в метро Петербурга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полуторагодовалому ребенку придавило пальцы на эскалаторе в метро на станции «Чернышевская» в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Рука несовершеннолетнего пассажира попала в движущийся механизм.

Подъемник остановили и вызвали бригаду медиков. При этом известно, что ребенок ехал вместе с матерью. Представители пресс-службы петербургского метро выразили мнение, что были нарушены правила нахождения в подземке, также, возможно, имел место факт недосмотра со стороны родителя.

Ранее сообщалось, что на московской станции метро «Комсомольская» всех пассажиров срочно вывели из прибывшего поезда. По словам очевидцев, в одном из вагонов произошло задымление. После этого на части красной ветки приостановили движение поездов.

До этого в Москве задержали двух подростков, устроивших драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская». Сотрудники полиции установили личности нападавших, изучив записи камер видеонаблюдения. Отмечается, что 16-летний фигурант нанес одному из пострадавших ножевое ранение.

Регионы
Санкт-Петербург
метро
станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.