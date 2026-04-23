Полуторагодовалому петербуржцу «зажевало» пальцы в метро

Полуторагодовалому ребенку придавило пальцы на эскалаторе в метро на станции «Чернышевская» в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Рука несовершеннолетнего пассажира попала в движущийся механизм.

Подъемник остановили и вызвали бригаду медиков. При этом известно, что ребенок ехал вместе с матерью. Представители пресс-службы петербургского метро выразили мнение, что были нарушены правила нахождения в подземке, также, возможно, имел место факт недосмотра со стороны родителя.

