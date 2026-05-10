Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок

Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок Причиной ДТП под Омском стал выезд школьного автобуса на встречную полосу

Причиной смертельной аварии в Омской области стал выезд школьного автобуса на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП погиб подросток, находившийся в микроавтобусе, пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Водитель школьного автобуса «Газель» выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда. Известно, что в школьной «Газели» ехали подростки 14-17 лет. Они возвращались домой после волейбольного турнира.

До этого СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.