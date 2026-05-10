Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок

Причиной смертельной аварии в Омской области стал выезд школьного автобуса на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП погиб подросток, находившийся в микроавтобусе, пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Водитель школьного автобуса «Газель» выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда. Известно, что в школьной «Газели» ехали подростки 14-17 лет. Они возвращались домой после волейбольного турнира.
До этого СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
