День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 17:29

Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок

Причиной ДТП под Омском стал выезд школьного автобуса на встречную полосу

Подписывайтесь на нас в MAX

Причиной смертельной аварии в Омской области стал выезд школьного автобуса на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП погиб подросток, находившийся в микроавтобусе, пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Водитель школьного автобуса «Газель» выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда. Известно, что в школьной «Газели» ехали подростки 14-17 лет. Они возвращались домой после волейбольного турнира.

До этого СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Регионы
Омская область
ДТП
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.