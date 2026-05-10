10 мая 2026 в 16:25

Появились новые подробности о жутком ДТП со школьным автобусом

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП со школьным автобусом под Омском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После аварии с участием школьного автобуса в Омской области, в которой погиб ребенок и еще девять человек получили ранения, возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, дело расследуют по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека, и об оказании небезопасных услуг.

Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

По данным следствия, школьный автобус перевозил детей, которые возвращались со спортивного мероприятия. На 519-м километре трассы Омск — Тюмень он столкнулся с фурой DAF. На месте происшествия работают сотрудники профильных органов.

Ранее региональный Минздрав сообщал, что все потерпевшие были отправлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что один ребенок умер на месте происшествия до прибытия медиков.

