Увеличилось число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Омском Число пострадавших в аварии со школьным автобусом под Омском выросло до девяти

Число пострадавших в аварии со школьным автобусом под Омском выросло до девяти, передает региональный Минздрав. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, все госпитализированы.

Пострадало 10 человек, в том числе семь детей, из них один скончался на месте до приезда скорой. Все пострадавшие эвакуируются в городские медучреждения, — сказано в сообщении.

До этого в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что в аварию попал школьный автобус «Газель», столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось восемь детей. По данным ведомства, окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены лишь после проверки.

Также в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса. Водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры автобуса, по предварительной информации, не пострадали.