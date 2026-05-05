Смертельное ДТП произошло на трассе под Новокузнецком В Кузбассе водитель внедорожника погиб при столкновении с автобусом

Смертельное ДТП с участием внедорожника и рейсового автобуса произошло в Новокузнецком районе Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры автобуса, по предварительным данным, не пострадали.

Авария произошла 5 мая в 14:45 по местному времени на 242-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, госавтоинспекции и экстренных служб.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Jimny, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество и совершил столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Калтана в Новокузнецк. В результате ДТП 79-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. В момент аварии в автобусе, по предварительным данным, находились 19 пассажиров, никто из них травм не получил, — говорится в сообщении.

После происшествия пассажиры автобуса были доставлены к месту назначения другим рейсом. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где КамАЗ протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин. В результате мощного удара пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние.