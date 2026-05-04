Прокуратура показала новые кадры последствий жуткой аварии на МКАД

Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале кадры с места ДТП на МКАД, где грузовой автомобиль КамАЗ на большой скорости протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин. Управление ведомства в Юго-Западном административном округе взяло установление причин аварии на контроль.

На опубликованных кадрах показаны получившие повреждения автомобили. Одна из машин полностью разбита: задний бампер отлетел, а боковые двери попросту разорваны. Сам грузовик получил повреждения передней части кузова.

По информации Telegram-канала «112», в результате мощного удара пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Нескольких человек госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте происшествия.

Ранее в Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП произошло в районе дома № 136. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины КамАЗ.