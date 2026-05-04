04 мая 2026 в 14:51

Число пострадавших в аварии на МКАД резко возросло

Число пострадавших в аварии на МКАД выросло до семи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Общее число пострадавших в результате аварии на МКАД в Москве выросло до семи человек, сообщили в пресс-службе столичного Минздрава. Четверо из них доставлены в больницу, еще троим оказали помощь на месте.

Все пострадавшие в ДТП на МКАД (42-й км, внутреннее кольцо) получили необходимую медицинскую помощь. В результате аварии в районе Теплого Стана пострадали семь человек: четверо госпитализированы в больницы, состояние не тяжелое, — уточнили в ведомстве.

По информации Минздрава, помощь потребовалась двум детям и двум взрослым. Их доставили в ММКЦ «Коммунарка», а также в ГКБ № 1 им. Пирогова и ГКБ № 31.

Ранее сообщалось, что в масштабную аварию на МКАД попали 14 автомобилей. Причиной массового ДТП стал технический сбой в работе тормозной системы грузовика. Инцидент произошел по вине водителя КамАЗа, который не смог вовремя остановить многотонную машину.

Прокуратура Москвы также опубликовала кадры с места ДТП на МКАД. Надзорный орган Юго-Западного административного округа взял установление причин аварии на контроль.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

