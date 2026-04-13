13 апреля 2026 в 06:28

Мошенники в униформе газовщиков стали чаще заходить в квартиры россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аферисты, переодетые в униформу и с поддельными удостоверениями, ходят по квартирам и сообщают россиянам об «утечке газа» или «несоответствии нормам», предупредили в беседе с РИА Новости представители пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта. После этого они требуют срочной замены оборудования — датчиков или кранов — по завышенным ценам.

При этом аферисты оплату принимают только наличными «на месте» или переводом на карту «сменщика». Целевая группа — жители многоквартирных домов, особенно пожилые.

Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам. Они сообщают об «утечке газа» или «несоответствии нормам», — уточнили в пресс-службе.

В «Мошеловке» напомнили: реальные службы никогда не продают оборудование с рук. При попытке навязать услугу под давлением следует вызывать полицию и звонить в диспетчерскую УК.

Ранее директор направления дополнительных продуктов сотового оператора «МегаФон» Дмитрий Кишилов сообщил, что мошенники стали связываться с детьми, выдавая себя за родителей или близких родственников. Для этого они используют голосовые сообщения или видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, чтобы получить нужные им данные.

Общество
мошенники
обманы
утечка газа
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
