Мошенники в униформе газовщиков стали чаще заходить в квартиры россиян РИА Новости: аферисты стали чаще пугать россиян утечкой газа в квартире

Аферисты, переодетые в униформу и с поддельными удостоверениями, ходят по квартирам и сообщают россиянам об «утечке газа» или «несоответствии нормам», предупредили в беседе с РИА Новости представители пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта. После этого они требуют срочной замены оборудования — датчиков или кранов — по завышенным ценам.

При этом аферисты оплату принимают только наличными «на месте» или переводом на карту «сменщика». Целевая группа — жители многоквартирных домов, особенно пожилые.

В «Мошеловке» напомнили: реальные службы никогда не продают оборудование с рук. При попытке навязать услугу под давлением следует вызывать полицию и звонить в диспетчерскую УК.

Ранее директор направления дополнительных продуктов сотового оператора «МегаФон» Дмитрий Кишилов сообщил, что мошенники стали связываться с детьми, выдавая себя за родителей или близких родственников. Для этого они используют голосовые сообщения или видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, чтобы получить нужные им данные.