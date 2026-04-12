Мошенники придумали новый способ обмана детей

Мошенники стали связываться с детьми, выдавая себя за родителей или близких родственников, сообщил директор направления дополнительных продуктов сотового оператора «Мегафон» Дмитрий Кишилов. Для этого они используют голосовые сообщения или видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, чтобы получить нужные им данные, передает ТАСС.

Образцы голосов детей и родителей часто хранятся в мессенджерах — в голосовых сообщениях и видеокружках. На практике это означает, что ребенку могут позвонить или написать якобы от имени знакомого, родственника или даже родителя, — прокомментировал эксперт.

Цель таких взаимодействий, как утверждает Кишилов, может заключаться в том, чтобы попросить назвать код из сообщения, перейти по ссылке, перевести средства или просто начать беседу, которая постепенно снижает уровень настороженности. По мнению специалиста, дети и подростки легко становятся жертвами из-за раннего погружения в цифровой мир и активного использования мессенджеров.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще стали представляться сотрудниками сотовых операторов, чтобы выманить у людей личные данные. Они утверждают, что номер абонента будет заблокирован, если он не подтвердит информацию. Жертв часто торопят и не дают времени на обдумывание.