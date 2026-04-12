Россиян предупредили о неприятностях после звонка «мобильного оператора» Доцент Щербаченко: мошенник может скрываться за оператором сотовой связи

Злоумышленник может маскироваться под сотрудника компании сотовой связи, выманивая у граждан личные данные, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, зачастую мошенники торопят свою жертву, не давая обсудить проблему.

Мошенники прибегают к схемам обмана под видом звонка от оператора сотовой связи. Вам звонят якобы представители мобильной компании и говорят, что ваш номер заблокируют, если не подтвердите личные данные. Затем жертву просят продиктовать код из СМС-сообщения. Распознать злоумышленника можно по настойчивости, требованиям быстрого решения проблемы, а также иллюзии создания официальной процедуры. При этом может прийти поддельное сообщение с портала «Госуслуги», — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что никогда не следует передавать коды из сообщений незнакомцам. По словам доцента, необходимо самостоятельно проверять информацию, связавшись со службой поддержки своего оператора. Кроме того, напомнил Щербаченко, настоящие представители компании никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.

Ранее сообщалось, что злоумышленники разработали новый метод обмана пенсионеров, выдавая себя за кадровиков из их прежних мест работы. Они пугают пожилых людей отменами их выплат, а затем настоятельно рекомендуют немедленно посетить СФР.