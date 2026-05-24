24 мая 2026 в 12:44

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением

МВД: мошенники стали использовать схему с голосовым подтверждением

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Телефонные мошенники стали чаще применять схему с голосовым подтверждением на самых ранних этапах обмана, говорится в Telegram-канале УБК МВД России. По данным ведомства, злоумышленники звонят жертве от имени государственных органов и просят сказать заранее заготовленную фразу.

Мошенники все чаще используют схему с «голосовым подтверждением» на первом этапе атаки. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости «подтвердить данные» и просят повторить заранее подготовленную фразу (например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности), — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что сами по себе такие фразы не дают доступа к банковским счетам или «Госуслугам», поскольку биометрические системы устроены сложнее и не активируются простой записью голоса из телефонного разговора. Главная цель звонков заключается в психологическом давлении, которое поможет мошенникам перейти к классической многоэтапной атаке.

В управлении отметили, что яркие признаки таких звонков — запугивание уголовной ответственностью, утечкой биометрии, переводами денег ВСУ, требования перейти в мессенджер и срочный характер всех просьб. В таком случае полицейские призывают немедленно прекратить общение.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему с закрытыми чатами и обещаниями «гарантированного» заработка. По данным МВД, злоумышленники добавляют потенциальных жертв в закрытые каналы в Telegram.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
