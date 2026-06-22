Озвучено, как будет переходить власть от Стармера в случае его отставки

Озвучено, как будет переходить власть от Стармера в случае его отставки The Telegraph: переход власти к сопернику Стармера может занять минимум месяц

Процесс возможной передачи власти от премьер-министра Великобритании Кира Стармера его главному оппоненту Энди Бернхэму займет не менее месяца, пишет The Telegraph со ссылкой на соратников экс-мэра Манчестера. Политик, по их словам, хочет затянуть переходный период для подготовки программы и формирования команды.

Сподвижники Бернхэма опасаются, что он может быть не готов возглавить правительство после долгой работы на муниципальном уровне. Однако он уже нацелился на кресло премьера, хотя отставка Стармера пока не состоялась.

Около 100 депутатов-лейбористов призвали главу правительства к отставке после провала на местных выборах. Давление усилил и пятничный проход Бернхэма в парламент.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался в своих социальных сетях, намерено ли новое руководство Великобритании продолжать «провальную политику» нынешнего премьера на фоне сообщений о его возможной отставке. Газета Telegraph уже писала, что союзники политика ожидают его ухода уже в понедельник, хотя министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти слухи.