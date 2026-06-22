Посредники в переговорах между США и Ираном дали оценку первому раунду

Посредники в переговорах между США и Ираном дали оценку первому раунду Пакистан и Катар заявили о прогрессе в первом раунде переговоров США и Ирана

Пакистан и Катар, выступающие посредниками в диалоге между США и Ираном, сообщили о завершении первого раунда переговоров в швейцарском Бюргенштоке, посвященных реализации исламабадского меморандума. Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

В Бургенштоке (Швейцария) завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках исламабадского меморандума о взаимопонимании. В мероприятиях приняли участие представители Ирана, США и двух посреднических сторон — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан.

Встреча <…> прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров, — говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана.

Детали достигнутых договоренностей пока что не раскрываются. Переговорный процесс между двумя странами будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что расходы Министерства обороны США на военную операцию против Ирана достигли примерно $40 млрд (3,58 трлн рублей). CNN со ссылкой на готовящийся доклад Центра стратегических и международных исследований проинформировал, что в сумму вошли затраты на боеприпасы, уничтоженную технику и ущерб базам, но не операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона.