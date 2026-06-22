Красный Лиман практически потерян для украинских сил, а бойцам, оказавшимся в этом районе, выбраться почти невозможно, заявил пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай в беседе с РИА Новости. По его словам, украинское командование лишь усугубляет ситуацию, и военным остается полагаться только на себя. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам… Очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают, — рассказал Контробай.

Он подчеркнул, что обстановка на земле и в воздухе полностью контролируется российскими военными. Красный Лиман — крупный логистический центр ВСУ на севере ДНР. Его освобождение открывает путь для наступления на Славянск и Краматорск. В Минобороны РФ уже сообщали, что бойцы группировки «Запад» зажимают последние силы противника в городе в огневой мешок.

Ранее российские военные полностью блокировали возможность выхода украинских подразделений из Константиновки, оставив им лишь перспективу капитуляции или уничтожения. Командир мотострелкового батальона 1465-го полка Южной группировки с позывным Задон рассказал, что наступление развивается столь стремительно, что противник не успевает организовать контрмеры.