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16 июня 2026 в 14:50

ВС России блокировали выход из Константиновки для ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские военные полностью блокировали возможность выхода украинских подразделений из Константиновки, оставив им лишь перспективу капитуляции или уничтожения, сообщил РИА Новости командир мотострелкового батальона 1465-го полка «Южной» группировки с позывным Задон. По оценке офицера, наступление развивается столь стремительно, что противник не успевает организовать контрмеры.

Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают, — сказал Задон.

Офицер подтвердил, что его подразделения контролируют периметр населенного пункта и пресекают любые маневры живой силы противника как на вход, так и на выход. Задон уточнил, что украинские формирования оказались в оперативном окружении, располагая только двумя альтернативами дальнейших действий.

Помимо прямого штурмового давления, эффективно функционирует система дальней разведки, позволяющая своевременно вскрывать и подавлять попытки ВСУ перебросить резервы к линии соприкосновения. По словам командира, удерживаемый плацдарм фактически утратил для обороняющихся стратегическое значение, поскольку они уже не пытаются его усиливать, а сворачивают присутствие.

Основные усилия противника в ближайшее время, предположительно, будут смещены в сторону Краматорска и Дружковки. Текущая позиция в Константиновке перестает быть для них опорной.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ успешно поразили места хранения, сборки и непосредственного запуска украинских БПЛА. Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.

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