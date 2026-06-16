ВС России блокировали выход из Константиновки для ВСУ

Российские военные полностью блокировали возможность выхода украинских подразделений из Константиновки, оставив им лишь перспективу капитуляции или уничтожения, сообщил РИА Новости командир мотострелкового батальона 1465-го полка «Южной» группировки с позывным Задон. По оценке офицера, наступление развивается столь стремительно, что противник не успевает организовать контрмеры.

Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают, — сказал Задон.

Офицер подтвердил, что его подразделения контролируют периметр населенного пункта и пресекают любые маневры живой силы противника как на вход, так и на выход. Задон уточнил, что украинские формирования оказались в оперативном окружении, располагая только двумя альтернативами дальнейших действий.

Помимо прямого штурмового давления, эффективно функционирует система дальней разведки, позволяющая своевременно вскрывать и подавлять попытки ВСУ перебросить резервы к линии соприкосновения. По словам командира, удерживаемый плацдарм фактически утратил для обороняющихся стратегическое значение, поскольку они уже не пытаются его усиливать, а сворачивают присутствие.

Основные усилия противника в ближайшее время, предположительно, будут смещены в сторону Краматорска и Дружковки. Текущая позиция в Константиновке перестает быть для них опорной.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ успешно поразили места хранения, сборки и непосредственного запуска украинских БПЛА. Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.