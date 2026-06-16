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16 июня 2026 в 12:27

Российские военные уничтожили базы для хранения и запуска беспилотников ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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ВС РФ за минувшие сутки успешно поразили места хранения, сборки и непосредственного запуска украинских БПЛА, сообщило в сводке Министерство обороны. Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Экипажи Воздушно-космических сил России также нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК по пунктам дислокации и управления БПЛА противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Про информации министерства, в результате разведывательных мероприятий российскими солдатами были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации (ПВД).

Ранее сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

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