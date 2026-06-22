Стали известны подробности ночного налета на Воронежскую область Гусев: силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников ВСУ над Воронежской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, вражеские БПЛА были перехвачены над шестью муниципалитетами.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов ДНР произошли атаки ударных дронов ВСУ. В результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

Накануне стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны России, все БПЛА были самолетного типа.