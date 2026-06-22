Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 07:07

Стали известны подробности ночного налета на Воронежскую область

Гусев: силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников ВСУ над Воронежской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, вражеские БПЛА были перехвачены над шестью муниципалитетами.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов ДНР произошли атаки ударных дронов ВСУ. В результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

Накануне стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны России, все БПЛА были самолетного типа.

Регионы
Воронежская область
Александр Гусев
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В трех аэропортах Москвы ограничили прием и отправку воздушных судов
«Шокировало республику»: появились новые детали нападения на лагерь в Туве
В России хотят положить конец потоку низкопробных зарубежных фильмов
«Герани» поразили логистический центр почты с вооружением украинской армии
Российский боец закрыл собой ребенка от удара украинского дрона
На Москву надвигаются грозы, ливни и град
Пьяные подруги подожгли кафе, откуда их попросили уйти после конфликта
«Наша цель»: в Бразилии захотели расплачиваться с Россией в нацвалютах
Антирейтинг президента Южной Кореи побил новый рекорд
МО России рассекретило архивные документы о народных дивизиях
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 июня: инфографика
Крымский мост снова перекрыли для движения машин
ВС РФ испепелили штаб ВСУ, налет БПЛА на Москву: новости СВО к утру 22 июня
Россиянина задержали в Таиланде за аферу с недвижимостью
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 300 БПЛА
В Японии объяснили, что произойдет с ракетными установками США после учений
В МИД РФ рассказали, какой российский подход в ООН принес плоды
ВСУ несут значительные потери среди операторов БПЛА
«Ставка на терроризм»: эксперт объяснил тактику ВСУ
В МИД РФ раскрыли, чего у Запада не получится сделать с русским языком
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.