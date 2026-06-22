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22 июня 2026 в 06:22

Артиллеристы «Севера» испепелили штаб дронов ВСУ

Командир Кадет: армия России уничтожила командный центр дронов ВСУ под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на Сумском направлении, заявил РИА Новости командир орудия группировки войск «Север» с позывным Кадет. По его словам, совместно с воздушной разведкой они обнаружили и ликвидировали данный объект. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Объект был хорошо замаскирован в лесополосе, но разведка вскрыла его по характерным признакам — антенны, площадки для запуска, — сообщил агентству командир.

Разведчики засекли высокую активность вражеских БПЛА и определили местоположение пункта управления, откуда противник координировал полеты и корректировал огонь по позициям российских войск. После получения точных координат был произведен обстрел осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведки.

Военнослужащий отметил, что в результате первого же залпа объект был полностью уничтожен, что привело к потере противником управления дронами на этом направлении, тем самым снизив его разведывательные и ударные возможности. Он подчеркнул, что тесное взаимодействие с разведкой обеспечивает точность и достижение результата.

Ранее военкор Александр Сафиулин сообщил, что два снайпера 30-й бригады группировки «Центр» за одну неделю в зоне спецоперации уничтожили свыше 180 беспилотников противника. Он рассказал, что военнослужащие ведут борьбу с вражескими дронами с применением специальных боеприпасов.

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