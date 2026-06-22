Мошенники продолжают обманывать модернизирующих дачи россиян

На популярных площадках объявлений и в соцсетях злоумышленники предлагают строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Жертвами схемы чаще становятся дачники, владельцы загородных домов и те, кто планирует ремонт в летний сезон.

Продавцы объясняют низкие цены «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». От покупателя требуют полную или частичную предоплату для «фиксации цены» или оформления доставки, после чего продавец исчезает, — рассказали в «Мошеловке».

Эксперты советуют не вносить предоплату, не увидев товар и продавца, а слишком низкая цена (в два раза ниже рыночной) — явный признак обмана. Рекомендуется использовать только безопасные встроенные сервисы сделок крупных платформ, которые удерживают деньги до подтверждения получения товара.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Депутат Госдумы Каплан Панеш объяснил, что злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.