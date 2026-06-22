Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 02:50

Мошенники продолжают обманывать модернизирующих дачи россиян

РИА Новости: аферисты стали обманывать россиян в сделках со стройматериалами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На популярных площадках объявлений и в соцсетях злоумышленники предлагают строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Жертвами схемы чаще становятся дачники, владельцы загородных домов и те, кто планирует ремонт в летний сезон.

Продавцы объясняют низкие цены «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». От покупателя требуют полную или частичную предоплату для «фиксации цены» или оформления доставки, после чего продавец исчезает, — рассказали в «Мошеловке».

Эксперты советуют не вносить предоплату, не увидев товар и продавца, а слишком низкая цена (в два раза ниже рыночной) — явный признак обмана. Рекомендуется использовать только безопасные встроенные сервисы сделок крупных платформ, которые удерживают деньги до подтверждения получения товара.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Депутат Госдумы Каплан Панеш объяснил, что злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что те когда-то интересовались контрактной службой. Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.

Общество
мошенники
стройматериалы
обманы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не замотать вопрос»: РФ не позволит ФРГ избежать тему геноцида народа СССР
Скандал с экс-женой, планы уйти на СВО, США: где сейчас Константин Соловьев
ПВО предотвратила масштабную атаку дронов ВСУ на Москву
Сборная Уругвая упустила победу над дебютантом Кабо-Верде на ЧМ-2026
В страшной аварии под Архангельском погибли пять человек
Над подлете к Москве сбили беспилотник ВСУ
В РАН озвучили, какие бонусы есть у студентов на фоне низких стипендий
Кандидат от оппозиции движется к президентскому креслу в Колумбии
Мошенники продолжают обманывать модернизирующих дачи россиян
Нейросеть от Anthropic стала кошмаром для Пентагона и АНБ
Биография, онкология, личная жизнь: где сейчас Светлана Крючкова
«Подлый шантаж»: в Госдуме ответили на обстрелы Крыма
Словакия может лишиться миллионов евро из-за принципиальной политики ЕС
В США озвучили, сколько Пентагон потратил на операцию против Ирана
В Боливии при крушении самолета с гуманитарной миссией погибли люди
Футболист российского клуба сотворил историю для Кабо-Верде на ЧМ
МИД РФ определил, что будет необходимо сделать новому генсеку ООН
Израиль заявил, что убил причастного к атаке 7 октября командира ХАМАС
Отменен технический этап переговоров США и Ирана
Личная жизнь, здоровье, мнение об СВО: куда пропала Наталья Варлей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.