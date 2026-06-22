В ГД призвали обеспечить школьников одной круглогодичной льготой Миронов: школьникам нужно позволить пользоваться льготами на транспорт весь год

По всей России нужно ввести единые льготы на проезд в общественном транспорте для школьников и студентов, заявил в беседе с ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, для учащихся школ проезд должен быть бесплатным круглый год, а для студентов — с 50-процентной скидкой на городской и пригородный транспорт.

Государство должно поддерживать детей, молодежь во время учебы, в том числе с помощью единых и существенных льгот на проезд, — считает депутат.

Он подчеркнул, что сейчас льготы устанавливаются регионами и не действуют за их пределами. Это, по его мнению, неправильно. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и создание равных условий для получения образования по всей стране.

До этого Миронов уже предлагал новые льготы для молодых мам. По его словам, самозанятых женщин, имеющих детей, нужно обеспечить минимальными пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком за счет государства. Можно ввести и более высокие выплаты, их можно формировать через добровольные страховые взносы. Депутат напомнил, что с сентября прошлого года увеличены пособия для студенток, и теперь нужно распространить аналогичную поддержку на самозанятых женщин, ограничив возраст до 35 лет.