Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 июня

К настоящему моменту известно, что силы ПВО уничтожили 59 беспилотников, которые направлялись к Москве.

О первом сбитом дроне сообщил в канале на платформе МАКС мэр Москвы Сергей Собянин. После этого в течение двух часов были перехвачены еще 58 дронов.

О пострадавших, погибших или разрушениях пока нет данных. Во всех аэропортах Москвы ввели временные ограничения: Жуковский, Домодедово и Шереметьево закрыты, Внуково работает по согласованию с властями.

Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ на российскую столицу пока не комментировало.

Кроме того, в ночь на понедельник, 22 июня, опасность атаки беспилотников была введена во Владимирской, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Тульской областях. Власти регионов призвали местных жителей покинуть открытые пространства, соблюдать осторожность и сохранять спокойствие.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В воскресенье, за период с 07:00 до 20:00, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны Российской Федерации, все сбитые дроны были самолетного типа.

«21 июня в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.

Также 21 июня в Горловке произошла трагедия: мирная жительница города погибла из-за детонации суббоеприпаса типа «колокольчик», который, по словам мэра Ивана Приходько, был оставлен украинскими военными. Инцидент случился на территории города, сообщил градоначальник в своих социальных сетях.

Также в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики 21 июня произошли атаки ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. В результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

«В Шахтерске погиб мужчина 1980 г. р. — выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — уточнил глава региона.

На автодороге Дебальцево — Светлодарск, в городском округе Дебальцево, мужчина, которому исполнилось 28 лет, получил ранения средней тяжести. Также пострадали жители Киевского района Донецка: женщина 1969 года рождения и мужчина 1990 года рождения получили ранения средней степени тяжести, а женщина 1974 года рождения пострадала.

В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2014 года рождения и женщина 1967 года рождения, а также пострадал мальчик 2019 года рождения. В городском округе Дебальцево, а также в Великоновоселковском, Шахтерском и Новоазовском муниципальных округах повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, три грузовых и один легковой автомобиль.

Читайте также:

Зеленский стал нерукопожатным в США, ситуация с АЗС в Крыму: что дальше

Эвакуация Константиновки и бои за Купянск: новости СВО к вечеру 21 июня

Удар по логистике сорвал планы ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июня