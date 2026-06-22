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22 июня 2026 в 07:34

«Ставка на терроризм»: эксперт объяснил тактику ВСУ

Марочко: Украина сделала ставку на терроризм из-за поражений на фронте

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины, столкнувшись с большими потерями на линии фронта, переключились на тактику ударов по тылам России, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, украинская армия не имеет успехов в зоне боевого соприкосновения.

На линии боевого соприкосновения никаких успехов у противника нет. Вот он и сделал ставку на терроризм, на несение ущерба гражданской инфраструктуре, как в прифронтовых районах, в зоне проведения специальной военной операции, так и в принципе вооруженные формирования Украины бьют в глубоко тыловые районы Российской Федерации, — отметил он.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею, и акватории Азовского и Черного морей.

Общество
Андрей Марочко
атаки ВСУ
терроризм
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