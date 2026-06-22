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22 июня 2026 в 08:16

Антирейтинг президента Южной Кореи побил новый рекорд

Realmeter: 49,7% граждан негативно оценивают работу президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
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Доля тех, кто негативно оценивает работу президента Республики Корея Ли Чжэ Мена, впервые оказалась больше, чем процент довольных, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные социологическим бюро Realmeter. Так, положительно к главе государства относятся 46,7% респондентов, а отрицательно — 49,7%.

Положительная оценка продолжила снижаться пятую неделю, впервые она оказалась ниже 50%. Отрицательная оценка впервые превысила долю, тех кто одобряет работу президента], — подчеркнули в бюро.

Ли Чжэ Мен занял свой пост в июне 2025 года по итогам досрочных выборов. В качестве причин снижения популярности аналитики указывают на ситуацию с нехваткой бюллетеней на местных выборах 3 июня, а также раскол внутри правящей партии, который сказывается на государственной политике.

Ранее стало известно, что 73,3% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. При этом 67,7% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства. Работу правительства РФ одобряют 44% опрошенных, не одобряют — 25,4%.

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