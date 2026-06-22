Антирейтинг президента Южной Кореи побил новый рекорд

Доля тех, кто негативно оценивает работу президента Республики Корея Ли Чжэ Мена, впервые оказалась больше, чем процент довольных, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные социологическим бюро Realmeter. Так, положительно к главе государства относятся 46,7% респондентов, а отрицательно — 49,7%.

Положительная оценка продолжила снижаться пятую неделю, впервые она оказалась ниже 50%. Отрицательная оценка впервые превысила долю, тех кто одобряет работу президента], — подчеркнули в бюро.

Ли Чжэ Мен занял свой пост в июне 2025 года по итогам досрочных выборов. В качестве причин снижения популярности аналитики указывают на ситуацию с нехваткой бюллетеней на местных выборах 3 июня, а также раскол внутри правящей партии, который сказывается на государственной политике.

Ранее стало известно, что 73,3% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. При этом 67,7% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства. Работу правительства РФ одобряют 44% опрошенных, не одобряют — 25,4%.