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19 июня 2026 в 10:45

Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 73,3% россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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73,3% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. 67,7% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства.

Работу правительства РФ одобряют 44% опрошенных, не одобряют — 25,4%. При этом 56% респондентов заявили о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину, 23,1% сказали, что не доверяют ему.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» готовы проголосовать 35,5% россиян. Далее следуют КПРФ (10,9%), «Новые люди» (9,8%), ЛДПР (8,4%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,8%). Еще 6,3% опрошенных назвали непарламентские партии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях России нужно исходить из собственных интересов.

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