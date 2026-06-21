Зеленский стал нерукопожатным в США, ситуация с АЗС в Крыму: что дальше

Зеленский стал нерукопожатным в США, ситуация с АЗС в Крыму: что дальше

Президента Украины Владимира Зеленского не хотели пускать в Белый дом перед скандалом в Овальном кабинете, топливо в Крыму начнут отпускать только государственным службам, ЦБ рассматривал три варианта сценария по ключевой ставке — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Стало известно, кто настраивал Трампа против Зеленского в феврале 2025 года

Глава Минфина США Скотт Бессент советовал президенту Дональду Трампу не допускать Зеленского в Белый дом. Министр выступал против визита президента Украины в Вашингтон, который состоялся в начале прошлого года и обернулся скандалом.

Как выяснили инсайдеры, Бессент крайне негативно отзывался о Зеленском, называя его «мелким мерзавцем» и «скользким типом». Опасения по поводу возможного скандала разделяли и некоторые помощники Трампа. В частности, бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц настаивал, чтобы Зеленский прибыл на встречу в официальном костюме.

Встреча президентов в Белом доме 28 февраля 2025 года должна была стать важным шагом в обсуждении дальнейшей поддержки Украины и соглашения о добыче полезных ископаемых. Документ предполагал создание фонда восстановления страны, куда направлялась бы часть доходов от добычи природных ресурсов.

Первые минуты переговоров проходили спокойно. Трамп говорил о перспективах экономического сотрудничества, а Зеленский выражал надежду на укрепление партнерства между Киевом и Вашингтоном. Однако ситуация резко изменилась во время общения с прессой. Поводом стал вопрос журналиста о позиции Трампа в отношении России.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, 28 февраля 2025 года Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дискуссия быстро переросла в открытую словесную перепалку. Вэнс заявил, что украинский лидер проявляет неуважение к США и не благодарит Вашингтон за оказанную помощь. Трамп обвинил Зеленского в нежелании стремиться к миру и заявил, что без поддержки США положение Украины было бы патовым.

Закрытая часть встречи завершилась досрочно. Совместную пресс-конференцию отменили, а подписание соглашения о полезных ископаемых так и не состоялось. Вскоре после переговоров отношения между сторонами заметно охладели: США приостановили военную помощь Киеву, а сама встреча стала одной из самых обсуждаемых дипломатических неудач года.

В Крыму перестали продавать топливо: что сказал Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — сообщил Аксенов.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что местным жителям не стоит создавать ажиотаж на автозаправочных станциях из-за временных перебоев с отдельными марками топлива. Он попросил автомобилистов заправляться только по необходимости и не закупаться впрок. Артамонов заверил, что поставки бензина в регион продолжаются.

«Друзья, вижу ваши обращения по ситуации с бензином на АЗС. Сам сегодня проехал по области. Да, на ряде заправок в Ельце, Липецке и округах есть перебои с отдельными марками топлива. Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно. Но я прошу вас заправляться исходя из текущей необходимости. Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть», — написал глава региона.

Табло автозаправки в Симферополе. Заправки Крыма испытывают дефицит топлива Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Артамонов напомнил, что похожая ситуация уже возникала в сентябре прошлого года, когда на заправках ощущалась нехватка топлива из-за логистических трудностей и повышенного спроса. Он заверил, что власти намерены добиваться от операторов четких графиков поставок, следить за наличием топлива для служб жизнеобеспечения, а также совместно с УФАС проверять обращения граждан, чтобы не допустить необоснованного роста цен.

За закрытыми дверьми: как проходило заседание совета директоров ЦБ перед снижением ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что совет директоров ЦБ рассматривал три варианта сценария по ключевой ставке: сохранение ставки, снижение на 0,25 и 0,5 процентного пункта. По ее словам, итоговое решение — результат взвешенного рассмотрения всех аргументов.

«В этот раз очень предметно рассматривались три варианта <...>: 14,5%, 14,25% и снизить до 14%. Кстати, все эти варианты фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы, и, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения», — сообщила Набиуллина.

Как пояснила глава ЦБ, первый вопрос касался оценки того, насколько устойчивыми остаются показатели базовой инфляции, наблюдаемые в последние месяцы. Второй был связан с анализом дополнительных проинфляционных факторов, появившихся после предыдущего заседания совета директоров.

«Со стороны спроса это сдвиг по бюджетным планам на 2026 год и последующие годы, а со стороны ограничений предложения — это в том числе временное сокращение производства топлива», — продолжила она.

Третьей темой обсуждения, продолжила Набиуллина, стала оценка жесткости денежно-кредитных условий. Этот вопрос особенно важен на фоне заметного ускорения роста кредитования, которое наблюдается в последние два-три месяца, добавила она.

«Инфляция, по нашему анализу, идет в верхней части прогнозного диапазона, и да, наверное, при прочих равных это означает меньшее пространство для снижения ставки», — подытожила Набиуллина.

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