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19 июня 2026 в 15:42

Набиуллина раскрыла три сценария по ключевой ставке

Набиуллина: совет директоров ЦБ взвешивал три варианта по ключевой ставке

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Совет директоров Банка России на заседании прорабатывал три возможных решения по ключевой ставке, включая сохранение на уровне 14,5% и снижение на 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, итоговый выбор был сделан после всестороннего обсуждения.

В этот раз очень предметно рассматривались три варианта <…>: 14,5%, 14,25% и снизить до 14%. Кстати, все эти варианты фигурировали в вопросах экономистов. За каждый из вариантов были весомые аргументы, и, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения, — отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Ожидается, что устойчивая инфляция в России сложится на уровне, близком к 4%, во втором полугодии 2026 года.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ будет снижена до 11,5%. Он подчеркнул, что депозиты по-прежнему остаются привлекательными.

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Банк России
Эльвира Набиуллина
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