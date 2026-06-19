ЦБ спрогнозировал срок выхода устойчивой инфляции на новый уровень ЦБ заявил о достижении устойчивой инфляции вблизи 4% во II полугодии 2026 года

Устойчивая инфляция в России сложится на уровне, близком к 4%, во втором полугодии 2026 года, при этом инфляционные ожидания пока остаются повышенными и могут сдерживать замедление роста цен, сообщил Банк России. Регулятор представил свой прогноз с учетом текущей денежно-кредитной политики.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — сказано в сообщении.

В Банке России также отметили, что инфляционные ожидания как у населения, так и у предпринимателей за последнее время несколько понизились. Однако в целом они все еще сохраняются на повышенном уровне, что, по оценке регулятора, может создавать препятствия для устойчивого замедления инфляционных процессов.

Ранее Центральный банк РФ в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.