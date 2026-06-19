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19 июня 2026 в 13:29

Центробанк озвучил решение по ключевой ставке

Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Центральный банк России в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, сообщила пресс-служба ведомства. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.

Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых, — сказано в сообщении.

Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая заявила, что Центробанк может снизить ставку до 14% годовых. Она отметила, что у ЦБ есть основания для смягчения, но также есть и факторы, требующие осторожности при принятии решения.

Прежде доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка Центрального банка России будет снижена до 11,5%. При этом, по его мнению, на ближайшем заседании регулятора ключ упадет до 14%.

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