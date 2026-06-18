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18 июня 2026 в 12:16

Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года

Доцент Щербаченко: ключевая ставка ЦБ опустится до 11,5% к концу 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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К концу 2026 года ключевая ставка Центрального банка России будет снижена до 11,5%, предположил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При этом, по его мнению, на ближайшем заседании регулятора ключ упадет до 14%.

На мой взгляд, самое вероятное, что совет директоров Банка России 19 июня примет решение снизить ключевую ставку ЦБ РФ до 14% и смягчит риторику денежно-кредитной политики. Рыночные проценты по кредитам и ипотеке чувствительны к действиям Центробанка. Они будут снижаться параллельно ключу. При этом, думаю, наиболее низкими они будут в первом квартале 2027 года. Полагаю, ключевая ставка будет находиться до конца 2026 года в диапазоне 11,5–12%. А проценты по вкладам будут около 9,5–11,5%, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что депозиты по-прежнему остаются привлекательными. По словам доцента, на первую неделю июня средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов от физических лиц, не снизилась. Эксперт отметил, что она осталась на уровне предыдущей недели и составила 12,97%.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что годовая инфляция в России с 9 по 15 июня достигла 5,60%. За указанную неделю показатель снизился до 0,15% по сравнению с предыдущими периодами.

Экономика
Центробанк РФ
ключевая ставка
кредиты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
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