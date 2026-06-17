Стало известно, на сколько замедлилась годовая инфляция в России Минэкономразвития сообщило о снижении годовой инфляции до 5,6%

Годовая инфляция в России за период с 9 по 15 июня составила 5,60%, сообщается в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За указанную неделю инфляция замедлилась до 0,15% по сравнению с предыдущими периодами.

В ведомстве отметили, что рост цен на продовольственные товары снизился до 0,17%, при этом плодоовощная продукция подорожала на 1,64%, а на остальные продукты питания динамика цен оказалась околонулевой — всего 0,03%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен также замедлились до 0,13%, а в сфере наблюдаемых услуг — до 0,09%.

Ранее финансист Кирилл Кучинский заявил, что Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании, которое состоится 19 июня. По его словам, это объясняется существенным снижением темпов инфляции.

До этого в ЦБ РФ заявили, что реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам ключевых торговых партнеров России с учетом инфляции в мае 2026 года вырос на 4,8% по сравнению с апрелем. С начала года общий рост этого показателя составил 6,8%.